Starker Besucherrückgang am Mödlinger Ball der Wirtschaft

22.01.2017, 19:16 Uhr

Mödling (mc) - Vergangenen Samstag fand an der WIFI Mödling unter Leitung von Wirtschaftsbund Mödling Vorsitzenden Klaus Percig der Ball der Mödlinger Wirtschaft statt

In gewohnter Manie gelang es auch heuer wieder Wirtschaftsbund Mödling Obmann Klaus Percig den Wirtschaftsball bestens zu organisieren. Dies wusste auch Bgm. Hans Stefan Hintner zu schätzen, der in seiner Eröffnungsansprache das „unermüdliche Engagement“ Percigs lobte. Ebenso positive Worte fand Wirtschaftsbund Bezirksgruppenobmann Erich Moser zu dem Organisator und hob dessen „Beharrlichkeit und Besonnenheit“ hervor.

Unter der Musik des Orchesters „Broadway“ wurde anschließend das Tanzbein geschwungen. Besonders ins Auge stach dabei GR Sonja Zimov, die zu sämtlichen Tänzen gute Figur machte. Während SozialstR Roswitha Zieger am liebsten Foxtrott und Tango mit ihrem Mann tanzte, zeigte sich Leo Lindebner als Könner des Linkswalzers. Sehr flott ging es dann in der Diskothek zu. Doris Handler freute sich: „Ich habe meinen Mann über einen längeren Zeitraum nicht gesehen, jetzt wird bis zum Abwinken getanzt.“Obwohl ein gelungener Ball, mangelte es an Besuchern. Etliche Karten wurden weniger als im Vorjahr verkauft – über die tatsächliche Besucherzahl schwieg der Organisator.Trotzdem wurden einige Prominente unter den Ballbesuchern wie Karin Dellisch-Ringhofer, Elisabeth Dorner, StR Gerald Ukmar Philipp Enzinger oder auch Maria Enzersdorfs Bürgermeister Johann Zeiner gesehen.