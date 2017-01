Bahn-Unterführung in der Guntramsdorfer Straße wird verbreitert

20.01.2017, 15:25 Uhr

Nadelöhr wird entschärft

MÖDLING. Die Eisenbahnbrücke im Bereich Guntramsdorfer Straße/Viaduktstraße im Gemeindegebiet von Mödling und Guntramsdorf ist ein bekanntes Nadelöhr für den Verkehr. Allerdings nicht mehr lange. Am 18. Jänner fanden die ersten Planungs-Besprechungen für die Erneuerung und Vergrößerung der Brücke statt. Die Durchfahrt soll so verbreitert werden, dass eine gesicherte Fuß- und Radverbindung in einer Breite von drei Metern erfolgen kann.

Gebaut wird 2019

Die Arbeiten sind für die Sommermonate 2019 geplant, Bürgermeister LAbg. Hans Stefan Hintner versucht noch, den Bau früher durchführen zu lassen. Dies wird allerdings ein schwieriges Unterfangen, da es durch den Ausbau der Pottendorfer Linie zu der Bauverzögerung gekommen ist. Während der Arbeiten wird es eine Totalsperre der Guntramsdorfer Straße geben. Im Zuge der Arbeiten erfolgt auch der Ausbau sowie die Anbindung an das Radwegnetz in Mödling. Auf Mödlinger Seite soll ein Kontrollplatz zur Anhaltung des Schwerverkehrs durch die Polizei zur Überprüfung der Einhaltung des Ziel- und Quellverkehrs bzw. das LKW-Fahrverbotes eingerichtet werden. Bis zur Umsetzung der Bauarbeiten finden Detailplanungen, Grundeinlösungen, Verkehrstechnische Verhandlungen, Eisenbahnrechtliche Verhandlungen sowie die Ausschreibung der Arbeiten statt. Die Kostenbeteiligung der Stadtgemeinde Mödling soll in etwa 80.000 Euro betragen.