ÖVP Brunn möchte Charakter des Ortes bewahren

28.01.2017, 21:23 Uhr

Kritik an Verbauungsplänen in der Gemeinde

BRUNN/GEBIRGE. Die ÖVP und Vzbgm. Gehard Feichter luden zum Neujahrsempfang. Unter den rund 200 Gästen waren auch Mödlings Bgm. Hans Stefan Hintner und Perchtoldsdorfs Ortschef Martin Schuster, sowie die Vertreter der Blaulichtorganisationen und Vereine.Am Beginn stand die Vorstellung der neuen Gemeinderätin Sandra Meier und des neuen Geschäftsführer der Betriebs- und ErrichtungsgmbH der Marktgemeinde (BEG), Peter Lackner.

Kundenorientierung

Kritik an Koalitionspartner

Peter Lackner will bei der BEG vor allem auf Kundenorientierung und die Verbesserung der inneren Abläufe achten. Sandra Maier wird mit ihrer akademischen Ausbildung und ihrem wirtschaftlichen Verständnis die Entscheidungen in der Gemeinde positiv beeinflussen."2016 hat mich besonders das Verhalten des Bürgermeistes und der SPÖ uns gegenüber enttäuscht. Nach außen wird immer von Zusammenarbeit gesprochen, in Wirklichkeit gibt es kaum Inforationen, und wenn, oft nur Halbwahrheiten. Offiziell sind wir der Koalitionspartner, in Wirklichkeit werden wir, wenn immer es der SPÖ passt, im Gemeinderat überstimmt. Als Steigbügelhalter agieren hier oft die NEOS", kritisierte Feichter das Verhalten des Koalitionspartners. Vor allem die Änderungen bei den Bebauungsbestimmungen kritisiert die ÖVP. "Damit verabschiedet sich Brunn von der viele Jahre gelebten Praxis, das hinten Anhalten dichterer Verbauung zu verhindern. Und das alles nur, weil es ein Ansuchen in 5 Jahren geben hat, welches von einem wichtigen Unterstützer des Bürgermeisters kam", so der Vizechef der seine Ausführungen mit dem Ausblick auf die Arbeitsschwerpunkte 2017 schloss. Oliver Prosenbauer, Petra Skala, Kurt Moser, Thomas Bucek und Manfred Paula bekamen im Rahmen der Veranstaltung Ehrenzeichen der VPNÖ als Dankeschön für ihre Arbeit überreicht