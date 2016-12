A DATE WITH ELVIS - THE DINNER SHOW am 6. Jänner 2017 im Golfrestaurant Albatros by Lucky Dean Luciano, Good News & The New Inspirations

ELVIS PRESLEY gilt bis heute, knapp 40 Jahre nach seinem Tod im Jahre 1977 noch immer als der "King of Rock´n Roll" – seine Erfolge sind unerreicht und sein Mythos ungebrochen!Tauchen Sie mit Lucky Dean Luciano, jenem österreichischen Künstler, der es 2014 beim legendären ELVIS FESTIVAL in Las Vegas - dem weltweit zweitgrößten Event dieser Art, genau auf jener legendären Showbühne, wo ELVIS PRESLEY in Summe 877 mal von 1969 – 1976 auf der Bühne stand - ins Viertelfinale der weltbesten „ELVIS TRIBUTE ARTISTS“ schaffte.

Mit der Band „GOOD NEWS & The New Inspirations bringt Lucky Dean Luciano den einzigartigen Live-Sound der TCB Band, um den ELVIS von vielen seiner Musiker Kollegen beneidet wurde, wieder auf die Bühne.Tauchen Sie im ersten Teil ein in das LAS VEGAS von 1970, wo Elvis Presley im legendären Hilton International Hotel sein Publikum von 1969 – 1976 regelmäßig verzauberte. Seine Shows waren stets ausverkauft, was kein Künstler vor ihm und nach ihm je erreichen konnte.Der zweite Teil der Show ist der legendären 15-Städte Tour im April 1972 gewidmet, die im Konzertfilm "ELVIS ON TOUR" von Pierre Adidge und Robert Abel festgehalten wurde. Der Film wurde 1972 mit dem „Golden Globe“ für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.Die Show startet mit dem klassischen Intro „Also sprach Zarathustra“ und beinhaltet alle bekannten Hits – von den Rock n´ Roll Klassikern wie „Blues Suede Shoes“ oder „Heartbreak Hotel“ bis hin zu gefühlvollen Balladen wie „Bridge over troubled water“ oder „In The Ghetto“. Natürlich dürfen die temporeichen Klassiker wie“ Proud Mary“ oder „Suspicious minds“ nicht fehlen. Die Show endet klassisch mit „Can´t help falling in love" aus dem Film „Blue Hawaii“ mit dem darauffolgenden legendären End Theme und „ELVIS has left the building“!Begleitet wird die Show von einem 4-Gänge Gourmet Menü inkl. 1 Glas Sekt.Karten gibt es direkt im Golfrestaurant Albatros in Ebreichsdorf unter Tel.: 02254 / 72 976 oder office@albatros-catering.at.Beginn: 19 UhrFreuen Sie sich also auf einen wunderschönen Abend mit den Hits des King of Rock´n Roll, gemeinsam mit Lucky Dean Luciano, Good News & The New Inspirations - LONG LIVE THE KING!