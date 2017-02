Rauschende Ballnacht in Günselsdorf

02.02.2017, 06:11 Uhr

Getanzt bis in den Morgen, wurde beim Ball der Freiwilligen Feuerwehr Günselsdorf, im Kulturzentrum .

Das Kommando der FF Günselsdorf lud auch heuer wieder zum traditionelle Feuerwehrball im Kulturzentrum und dieser Einladung folgten zahlreiche Günselsdorfer, Gemeindervertreter und auch Feuerwehrkameraden aus den Nachbargemeinden.So waren Abordnungen der Feuerwehr Schönau, Leobersdorf uvm. vertreten, die bei gutem Essen und Trinken sowie guter Ballmusik, der Band „High-Music“, die Nacht zum Tag machten.Nicht nur die Kameraden der Feuerwehren unterheilten sich prächtig. So genoß Frau Vzbgm.mit, den Abend bei gutem Rotwein,hatten auch abseits des Tanzparkettes ihre Hetz.BürgermeisterGattin, ließ es sich nicht nehmen, mit Vertretern des Gemeinderates und den Gastgebern der FF Günselsdorf, für ein Gruppenfoto zu posieren.

Von Kaumberg bis Günselsdorf

An der Bar herrschte beste Stimmung

Das Buch in der Tasche

, Ehrenbrandinspektor, nutzte den Ball zur Präsentation des Buches über die Feuerwehren im Triestingtal. In diesem umfassenden Bildband werden die Chroniken, Leistungen sowie technischen Details der Feuerwehren des Triestingtales eindrucksvoll, in Wort und Bild, dargestellt.Publikumsmagnet war die Bar. Hier herrschte buntes Treiben bis weit nach Mitternacht.unterhielten sich prächtig.Auch Stammgäste waren vertreten., Buchhaltungsbüro Brunner aus Sollenau, sind wie jedes Jahr sowohl Gäste als auch Mitunterstützer des Balles.Es muss nicht immer Lippenstift und MakeUp sein, was Frau in ihrer Handtasche mitführt.hat immer ein gutes Buch dabei. Wie in diesem Fall von Gunther Fürstberger und Tanja Ineichen "Commitment gewinnen als laterale Führungskraft"