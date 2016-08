Stocksport,Landesmeisterschaft im Zielbewerb

30.08.2016, 21:27 Uhr

Vom Verein Esv Schneerose Furth nahmen Oliver Reischer, Philip Reischer, Karl Reischer und Johann Reischer teil.Im Bewerb allgemeine Herren erzielte Johann Reischer den 26. Platz, und Karl Reischer den 13. Platz.Die Further Zwillinge, Philip + Oliver Reischer erreichten jedoch den weitaus grösseren Erfolg für den Verein!!!

Oliver wurde wieder Landesmeister in der Klasse "U14", und sein Bruder Philip erreichte den undankbaren 4. Platz!In der nächtsthöheren Spielklasse "U16" schaffte Oliver überraschend die Silbermedaillie, mit der niemand rechnete! Philip erreichte dabei den 6. PLatz, was auch schon ein grosser Erfolg war.Damit bewiesen beide ihr grosses Talent für den Stocksport und das sie schon in der nächst höheren Spielklasse nicht nur mitspielen, sondern um Podestplätze mitkämpfen können!Durch den Landesmeistertitel U14 und Vizelandesmeister U16 hat sich Oliver für die Staatsmeisterschaft am 17.09.2016 in Marchtrenk OÖ qualifiziert!!!!!Wir freuen uns auf eine hochspannende Staatsmeisterschaft mit einem Spieler vom ESV-FURTHmfg Reischer Karl