Das Gemeindeamt von Schlins kommt langsam in die Jahre. Neben einem Schallproblem in den Räumlichkeiten des Gebäudes sind auch die Böden in einem schlechten Zustand und müssen erneut werden. Aufgrund dieser Umstände und weiterer baulicher Verbesserungen plant die Kommune schon länger einen Umbau beziehungsweise eine Sanierung des Gemeindeamts.

Zusätzlich sollen die Umbaumaßnahmen die Arbeitsabläufe unterstützen. Für die geplante Sanierung wurden im laufenden Budget bereits 232.000 Euro für das Gemeindeamt reserviert, wobei auch mit Förderungen im Ausmaß von 40 Prozent gerechnet werden kann. Nach einer längeren Vorbereitung und nachdem auch ein Bauphysiker hinzugezogen wurde, der die Schallproblematik analysiert hat, konnte das Projekt nun auf Schiene gebracht werden. Auf Basis der Erkenntnisse und in Anbetracht dessen, dass der örtliche Bauhof die Arbeiten maßgeblich unterstützen wird, konnten die erforderlichen Angebote eingeholt werden und die projektierten Kosten wurden bei der Gemeindevertretungssitzung mit rund 210.000 Euro beziffert.

Arbeiten starten im Herbst

Zusätzlich zu den geplanten Ausgaben sind 15.000 Euro als Reserven, 10.000 Euro für Abbrucharbeiten, 5.000 Euro für Estricharbeiten, 3.000 Euro für Baureinigung sowie 10.000 Euro für Regieleistungen eingerechnet.

Die Arbeiten sollen im Herbst starten. Gegebenenfalls muss dazu auch das Gemeindeamt für rund zwei Wochen geschlossen werden, wobei in diesem Fall für den Bürgerservice ein Ausweichquartier vorgesehen ist.