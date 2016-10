Erntedankfest in St. Stefan

Nach 16 Jahren findet heuer der Erntedank am Sonntag, dem 9. Oktober, wieder mit einem Umzug mit Festwägen statt. Es wurde in den letzten Jahren immer wieder angeregt einen Umzug mit Wägen zu machen, deswegen lud die Bildungsreferentin die Bäuerinnen und Bauern aus den einzelnen Ortschaften ein um darüber zu diskutieren.Organisiert wird der Erntedank von der Bauernschaft St. Stefan (Bildungsreferentin Sabine Sternig) und den Pfarren des Pfarrverbandes St. Stefan. Mitfahren werden Wägen von Bauern aus mehreren Ortschaften, Jägern, Imkern, Pferdezüchtern und der Feuerwehr. Gezogen werden die Wägen von Pferden oder Traktoren. Außerdem werden der Kindergarten, die Jungschar und viele Vereine aus der Gemeinde beim Festumzug mit marschieren. Die Burschenschaft Vorderberg marschiert mit Gailtaler Pärchen mit.

Mitwirkende

Festprogramm

Den Festgottesdienst werden die Kinder des Kindergartens, der Volksschule, der Jungschaar und der Frauenchor Vorderberg gestalten. Es soll ein Erntedankfest für alle sein und die Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde stärken.Mitwirkende Vereine: Trachtenkapelle Alpenland Matschiedl, Frauenchor Vorderberg, MGV Tratten, Burschenschaft Vorderberg, Burschenschaft Matschiedl, Imker, Jägerschaft, Pferdezuchtverein, Feuerwehren der Gemeinde St. Stefan8.30 Uhr – Eintreffen der Teilnehmer und Festwägen am Parkplatz beim Gasthaus Smole.9 Uhr – kurze Andacht, Festumzug mit der Trachtenkapelle Alpenland Matschiedl zurPfarrkirche, anschließend Gottesdienst in der Kirche. Danach Segnung der Festwägen und gemütliches Beisammensein am Kirchenplatz. Für das leibliche Wohl sorgen die Burschenschaft Matschiedl und die Pfarrgemeinderäte. Die Bauernschaft in der Gemeinde St. Stefan sowie die Pfarren des Pfarrverbandes St. Paul - St. Stefan - Vorderberg freuen sich auf alle Teilnehmer und Mitwirkenden.Bei Schlechtwetter wird das Erntedankfest auf Sonntag, dem 16. Oktober 2016 verschoben.