" Jahreswechsel bei 35 Grad "

13.01.2017, 15:43 Uhr

Was soll ich sonst noch sagen (schreiben) außer HERLICHSTER TRAUMURLAUB über Weihnachten und Neujahr in der Dom.Rep ( Punta Cana) !!!Das noch 23Tage- was bin ich für ein Glückspilz und für mich natürlich bis jetzt der schönste Urlaub schon alleine wegen der Gegend.Obwohl unsere Anlage noch auf der Atlantikseite liegt genießt man jedoch trotzdem, den vollen karibischen Flair.Der Club riesig und wunderschön angelegt, sämtliche Angestellte extrem freundlich, die Verpflegung absoluter Hit ( ganz besonders Weihnachts und Silvestergala).Das Meer, die Sonne, die Landschaft….. was soll“s, jene welche die schon dort waren, denke ich teilen meine Begeisterung!Eine Unmenge an Fotos habe ich selbstverständlich auch geschossen- „ Na Net..bei solchen Motiven!“;-)Ich werde einige zur entsprechenden Zeit dann selbstverständlich gerne präsentieren 