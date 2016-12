Krampus und Perchtenlauf in Perchtoldsdorf

08.12.2016, 22:24 Uhr

Bevor die finsteren Gesellen kamen war aber noch der Nikolaus an der Reihe. In begleitung zweier Engerln zog er durch den Park ein und überreichte an alle anwesenden Kinder Geschenke.Ein großes Lob an die Veranstalter muß man an dieser Stelle aber schon aussprechen. Organisatorisch lief alles hervorragend ab.Insgesamt waren 108 Krampusse und Perchten dabei die sich mit sechs Gruppen organisierten.Abschließend kam es zu einem großen Finale bei dem dann die Masken fielen. Kaum zu glauben wie viele Frauen unter den Masken waren.Ihnen gebührt eine besonderen Hochachtung, denn Masken und Bekleidung sind nicht unbedingt leicht zu tragen.