Ehrenhauptbrandmeister Franz Mayer von der FF Wiener Neudorf verstorben

29.12.2016, 12:22 Uhr

Mit dem Tod von Ehrenhauptbrandmeister Franz Mayer verliert die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf, einen gewissenhaften, bis zum letzten Tag für die Ideale eines Feuerwehrmannes lebenden und von allen geschätzten Kameraden. Das Begräbnis findet am 4. Jänner 2017 um 14 Uhr am Friedhof in Wiener Neudorf statt.