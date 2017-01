Nächster Live-Act im sky53 in Perchtoldsdorf

PERCHTOLDSDORF. Aminata Seydi ist der kommende Live-Gast am 20. Jänner, 21 Uhr im sky 53 (Brunner Feldstraße 49-53). Aminata Seydi, wurde in der Schweiz geboren, ihre Eltern kommen aus Wien und dem Senegal. Seit vielen Jahren ist sie in der Wiener Szene als herausragende Sängerin bekannt. Zu Hause ist sie in der Soul-, Funk-, Jazz- und House Musik. Aminatas dunkle starke Stimme und ihr Temperament bringen jede Location zum kochen. Sie arbeitet immer wieder mit vielen verschiedenen Musikern zusammen wie z.B. mit Makossa, Megablast, Kris Jefferson, John Whitfield uvm.

Seit 2009 hat sie ihre eigene Band – Aminata + die Astronauts - gegründet, zusammen mit Wolfgang Schmidt und bespielt so regelmässig die Wiener Club–Szene, sowie auch Galas und Events. Immer wieder kommen auch Auftritte bei international besetzten Festivals dazu.