Stadtgeher und Sicherheitsbürger traten Dienst an

19.01.2017, 09:26 Uhr

„Gemeinsam sicher“ in Mödling startet

MÖDLING. "Es handelt sich hier um Persönlichkeiten, die in Mödling anerkannt sind, und um keine ,Gschaftlhuber so Bürgermeister Hintner bei der Präsentation der Stadtgeher und Sicherheitsbürger im Wirtschaftshof. "Die Stadtgeher sollen auf Dinge aufmerksam machen, wie zum Beispiel kaputte Straßenlaternen. Dies wird dann auf der Gemeinde gemeldet und an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet."Gemeinsam mit BI Norbert Vogel und Kontrollinspektor Johann Haiden übergab Hintner die Ausweise an die ehrenamtlichen Personen.

Initiative des Innenministeriums

Die Initiative Sicherheitsbürger wurde 2016 vom Innenministerium vorgestellt, wobei der Bezirk Mödling eine Pilot-Region für die Aktion "Gemeinsam sicher" war. Durch diese Initiative wird die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Polizei auf eine neue Ebene gehoben. "Die Installierung von Sicherheitsbürgern soll das Sicherheitsgefühl der Bürger steigern, wobei der Sicherheitsbürger jedoch nicht als Sheriff verstanden werden darf", ergänzt Bürgermeister Hintner.