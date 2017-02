Eisstock Abschlussturnier

Am 18. Februar 2017 steigt am Perchtoldsdorfer Eislaufplatz das alljährliche Eistock Abschlussturnier.

Programm:

Austragungsmodus:

Bitte eigene Stöcke verwenden!

Ausgetragen wird die Veranstaltung von der Abteilung Sportstätten und der Union-Perchtoldsdorf, Sektion Eisstocksport. Der Obmann der Sektion,, unterstützt diese Veranstaltung auch heuer wieder großzügig und lädt alle Teilnehmer/innen bei der Siegerehrung um die Mittagszeit in der Aqualounge zuein.Es sind nochmitzumachen!08:00 Uhr Moar-Besprechung (Austragungsmoduss, Einteilung der Gruppen)08:30 Uhr Wettkampfbeginn (Mannschaftsspiel)ca. 13:00 Uhr Turnierendedanach Siegerehrung und zünftiges Mittagessenmit Gulasch und Bier in der Aqualounge des Freizeitzentrums.Mannschaftsspiel, jede Moarschaft besteht aus 4 Einzelspielern (gemischte Teams möglich und erwünscht), je nach der Anzahl der teilnehmenden Moarschaften wird der Modus durch die Turnierleitung festgelegt. Die ersten 3 Moarschaften jeder Gruppe erhalten Pokale, die Siegerteams zusätzlich Medaillen.Eine begrenzte Anzahl an Stöcken steht in Ausnahmefällen zur Verfügung.Für Unfälle jeder Art wird vom Veranstalter KEINE HAFTUNG übernommen.Anmeldung beim Eismeister oder per mail: fzz@perchtoldsdorf.atBitte um Angabe des Team-Namens und Name des Moars mit Telefonnummer.Die Wettkampfleitung übernimmt die Union Perchtoldsdorf, Sektion Eisstocksport, Ing. Franz Reisenberger