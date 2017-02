30-Jahr-Jubiläum beim Kinderfasching in Windhaag

WINDHAAG BEI PERG. Seit 30 Jahren organisieren die Windhaager Bäuerinnen den Kinderfasching in Windhaag bei Perg. Am Sonntag, 12. Februar, findet ab 14 Uhr der Jubiläums-Kinderfasching in der Hoftaverne Holzer statt. Werner Lugmayr und sein Team sorgen für ausgelassene Stimmung, Glückspackerl, Faschingskrapfen und ein tolles Schätzspiel runden das Programm ab. Alle Erwachsenen, die ebenfalls in Verkleidung kommen, nehmen an einem Gewinnspiel teil.