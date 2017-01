Alex Kristan zu Gast in Bad Wimsbach

03.01.2017, 11:30 Uhr

Der Kabarettist präsentiert sein Erfolgsprogramm "Heimvorteil".

BAD WIMSBACH. Kabarettist Alex Kristan macht die Suche nach der Leichtigkeit des Allein-Daheim-Seins ziemlich zu schaffen. Am 30. März 2017 präsentiert er im Turnsaal der VS Bad Wimsbach sein Erfolgsprogramm "Heimvorteil – Die ungebügelte Wahrheit". Alle technischen Raffinessen in der Wohnung spielen verrückt. Der Luftbefeuchter setzt die Wohnung unter Wasser, Pflanzen fressen Haustiere auf und das Smartphone, das alles steuern soll, funktioniert nicht. Ein Mafiapate als Nachbar will wissen, wo und wann der berüchtigte Gorgonzola reingelegt wurde, und zu allem Überdruss kommen auch noch prominente Gäste unerwartet zu Besuch, was nur ein kleiner Mosaikstein im großen Chaosbild innerhalb der eigenen drei Wände ist. Die vierte Wand fehlt. Zum Glück, denn sonst hätte das Publikum nichts zu lachen. Karten gibt es unter www.skw1933.at . Bis 9.1. gibt es vergünstigte VVK-Tickets.