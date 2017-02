Glanzvolle Ballnacht der Rugier

01.02.2017, 06:30 Uhr

Das Eröffnungskomitee, die Damen in weißen Kleidern und die Herren in Vollwichs gekleidet, tanzten den ersten Walzer der rauschenden Ballnacht. Der Retzer Stadtsaal wurde von Eva Geist und ihrem Team der Firma Lebensart wunderbar dekoriert. Jede Dame erhielt eine Damenspende, die von Waltraud Svoboda hergestellt wurde.Für die musikalische Unterhaltung sorgte schon traditionell die Band „ Hokus Pokus“. Neben verschiedensten Bars konnten sich die Gäste auch beim „Würstelstand“ des Althofes stärken. In der Mitternachtspause konnten die Gäste am „Glücksrad“ drehen und tolle Preise gewinnen.Foto: Buchgraber