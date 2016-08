Fest im Park: Feiern und schlemmen vor dem 25hours Hotel

Am 10. und 11.9. kann im Weghuberpark vor dem 25hours Hotel (7., Lerchenfelder Straße 1–3) in gemütlicher Atmosphäre gefeiert und geschlemmt werden. Die Markterei versorgt die Besucher mit regionalen Köstlichkeiten, außerdem wird eine Vielfalt an Street Food angeboten. Zur Unterhaltung gibt es Live-Acts wie Virginia Ernst, Flowrag und Kathi Kallauch sowie ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Die Afterparty findet auf dem Dachboden des 25hours Hotel statt.Bei Schlechtwetter wird das Fest ins Hotel verlegt.Eintritt frei, Infos: www.facebook.com/inthepark.wien