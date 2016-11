Luise Elmer gewinnt Europacupturnier

23.11.2016, 08:06 Uhr

Nach einer etwas verhaltenen Vorrunde nur auf Platz 15 gesetzt, fand die U17-EM-Dritte in jedem Direktgefecht etwas mehr zu ihrer Form zurück und konnte ihre Gegnerinnen aus Finnland, Estland, Dänemark und Singapur teilweise souverän besiegen. Schlussendlich stand die junge Degenfechterin im Finale mit Carmen-Lii Targamaa wieder einer Estin gegenüber. Anfänglich wechselte in diesem Gefecht laufend die Führung, doch die 16-jährige BORG-Leistungssportlerin behielt die Nerven und konnte sich schließlich zwei Treffer absetzen und den Sieg mit 15:13 sicher nach Hause bringen.Dieser Sieg brachte wertvolle Europacup-Punkte und somit den 3. Rang in der Europa-Rangliste.