LC Wienerwaldschnecken – neue Vereinsmeister sind abermals alte Vereinsmeister

13.01.2017, 17:56 Uhr

Aus insgesamt 16 Laufbewerben über die Distanzen von 5 km bis Marathon über das gesamte Jahr wurde die und der schnellste Wienerwaldschneck ermittelt. In die Wertung wurden die besten 8 Resultate einberechnet.Wie auch im Jahr 2015 durfte sich Angela Solar aus Gramatneusiedl über ihren 3. Titel in Folge freuen, gefolgt von Manuela Grim und Line Drechsler auf den Plätzen 2 und 3.Bei den Herren verteidigte Ralf Zehenthofer aus Gaaden seinen Titel aus 2015 ebenfalls erfolgreich. Platz 2 belegte Christian Schuster vor Andreas Schweighofer.Ob es Angela und Ralph bei den Vereinsmeisterschaften 2017 gelingen wird, zum vierten Mal in Folge den Titel zu erreichen, hängt nicht zuletzt von den Vereinskolleginnen und Kollegen ab, die schon am Ende der Feier mit einer Kampfansage aufhorchen ließen.Wieder werden 8 Bewerbe aus insgesamt 16 möglichen gewertet werden. Für Spannung ist gesorgt. Den Beginn macht der „18. Wien Energie Halbmarathon“ am 26.3.2016 in Wien. Wir werden weiter berichten.