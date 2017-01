Beckenbodentraining im Kinderhaus

AT

PERG. Am Donnerstag, 26. Jänner, von 19 bis 20 Uhr, startet im Kinderhaus Perg wieder ein Beckenbodentraining für Interessierte jeder Altersgruppe. Durch Geburten und Operationen kann die Muskulatur in ihrer Funktion schlechter werden.

Die gezielte Stärkung der Muskulatur, die die Blase stützt, ist eine ideale Trainingsmethode, um Blasenschwäche vorzubeugen und zu verbessern. Gezielte Übungen erhöhen die Spannkraft der Muskulatur und fördern so die Stabilität des Beckens. Das Training ist einfach und deshalb überall durchzuführen.

Anmeldung unter: 07262/53 493 oder kinderhaus.perg@aon.at

Kosten: € 50,- für 5 x