Katze als Hase verkauft

trug meisterhaft die berührenden und heiteren Erinnerungen von, 83, vor. Stiedl lebt heute in Gmunden und erinnert sich an seine Pabneukirchner Schulzeit. Stiedl und seine Freunde schafften es, einem Wiener eine Katze als Hasen zu verkaufen., Johann und Fanz Payreder, Maria Schaffner und Herta Obermaier traten nach Jahrzehnten mit ihren Liedern in ihrer Heimatgemeinde wieder öffentlich auf. Höhepunkt war sicher das Pabneukirchner Lied ihres Vaters.

Der Historikeraus Grein würdigte die Obfrau des Heimatvereinsals Hüterin und Bewahrerin der regionalen Alltagskultur und überreichte seltene Stickereien.Bürgermeistergratulierte Christine Hochstöger für ihre vielfältigen Tätigkeiten im Rahmen „30 Jahre Heimatverein“. Zu bewundern war die von Obfrau Christine Hochstöger gestaltete Sonderausstellung „Aus Omas Küche“.