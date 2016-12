JUDO Anfängerkurs in Luftenberg!

, 4225 Luftenberg an der Donau AT

NMS Luftenberg , 4225 Luftenberg an der Donau AT

Die Sektion JUDO ASKÖ Luftenberg bietet wieder einen Judokurs für Kinder und Jugendliche ab der zweiten Schulstufe an. Der Kurs startet am Do. 19. Jänner 2017 um 17:45 im Turnsaal der VS Luftenberg. Das Training ist jeden Donnerstag von 17:45 bis 19:15 Uhr. Einstiegsmöglichkeit bis Anfang Februar.

Judo ist nicht nur ein Kampfsport, sondern macht beweglich, schult die Reaktion, Konzentration und die Disziplin.

Die Roll- und Fallschule bzw. das Reaktionstraining sind im Judo wichtige Faktoren, durch die Unfälle vermieden oder minimiert werden können (z.B. auch Stürze beim Radfahren, Inlineskating, Schifahren oder Fußball).

Informationen und Anmeldung bei Herbert Dansachmüller unter herbert.judo@gmx.at oder 0699/10284630.