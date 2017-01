JVP Perg lädt zum Soccercup

12.01.2017, 20:33 Uhr

Hallenfußball-Turnier in Perg am 4. März

PERG. Bereits zum siebten Mal lädt die Junge ÖVP in die Bezirkssporthalle zum traditionellen Soccercup. Am 4. März findet das Event statt. Anmeldungen sind bis 28. Februar möglich. 16 Teams matchen sich dabei um den Titel des JVP Bezirksmeisters.„Die Organisation ist voll im Gange und wir, die JVP Perg, freuen uns auf zahlreiche Teams, die sich an diesem Sportsamstag den Titel ausspielen. Der Spaß steht bei diesem Event im Vordergrund und vor allem wollen wir dem Publikum ein tolles Turnier präsentieren“, sagt Niklas Schützeneder, Ortsgruppenobmann der JVP Perg.Interessierte Teams können sich bis Dienstag, 28. Februar, bei Benjamin Suskic (suskicbenjamin@gmail.com) oder Lauritz Pfefferl (lauritz.pfefferl@gmail.com) anmelden. Das Nenngeld für JVP-Mannschaften beträgt € 30,- für andere Teams € 50,-.