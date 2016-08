Klammstein: Entrische Kirche |

Ein beliebtes Ausflugsziel - die unheimliche Höhle. So wird der Höhlenname der Schauhöhle "Entrische Kirche" oberhalb von Klammstein, Gem. Dorfgastein wörtlich übersetzt. Egal wie das Wetter ist, die Höhle kann im September mittwochs, freitags und sonntags um 12 und 14 Uhr mit Führung ab drei Vollzahler besichtigt werden. Dauer einer Führung ca. 50 Min. Dabei werden Kraftfelder positiver Erdstrahlen durchschritten. Die Höhle gilt als besonderer "Ort der Kraft". An Gehzeit von den

Parkplätzen an der B 167 in Klammstein bis zum Höhleneingang sollten mindestens 50 Min. eingeplant werden. Warme Kleidung (+ 6 Grad C. Höhlentemperatur) und feste Schuhe werden empfohlen. Hunde dürfen zur Höhle nicht mitgenommen werden. Mehr Information zum Besuch der Höhle auf www.dorfgastein.net/hoehle oder direkt unter Tel.: 0664 9800570