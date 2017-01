Wintersporttag in Puchenstuben - Turmkogellifte

Am Sonntag, den 12. Februar, laden AK Niederösterreich und ÖGB NÖ ab 9 Uhr zum Familien-Wintersporttag mit gratis Schiverleih am Turmkogel in Puchenstuben. Neben Schifahren und Snowboarden stehen weitere Sportarten wie Fahren mit Snow Bikes, Kinder-Skidoo-Parcours und nordisches Langlaufen zur Auswahl. Eine Kinderrennstrecke und ein gebührenfreies Kinderland sorgen für zusätzliche Unterhaltung bei allen Kids. Im Falle eines Schneemangels am 12. Februar findet der Wintersporttag am 25. Februar statt.

Kommen Sie mit der AK Niederösterreich-Mitgliedskarte direkt zum AK/ÖGB-Infostand vor Ort oder holen Sie sich Ihren Gutschein für die Liftkarte in Ihrer AK/ÖGB-Bezirksstelle (pro Person gibt es maximal zwei Liftkarten, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre fahren gratis!)Weitere Auskünfte unter betriebssport@aknoe.at und +43 5 7171 22814