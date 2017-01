Neues Hotel öffnet seine Pforten

15.01.2017, 10:25 Uhr

Viele Besucher strömten zur Eröffnung des "I'm Inn" in Wieselburg.

WIESELBURG.Mit 72 Zimmern, moderner Einrichtung und smarten Preisen will das Fertighotel "I'm Inn" seine Gästen eine gemütliche Herberge bieten. Reges Interesse zeigten die Besucher, die zur Erföffnung des neuen Hotels am Wieselburger Messegelände kamen, um sich zu informieren, sich in der Hotelbar zu verköstigen und nicht zuletzt, um die gemütlichen Räumlichkeiten und Hotelzimmer zu besichtigen. Die Bezirksblätter waren mit dabei und haben die Gäste nach ihren verrücktesten Hotelerfahrungen gefragt.undaus Purgstall erzählen:"Wir haben uns auf Kreta einmal aus dem Hotelzimmer ausgesperrt und sind dann durchs Fenster wieder hineingeklettert."aus Sarling erinnert sich mit seiner Frauan eine Reise vor 25 Jahren: "In Trient ist uns einmal das Bett durchgekracht, da mussten wir dann die Bretter vom Kasten ausbauen und unter die Matratze legen. Und in Florenz bekamen wir einmal ein Zimmer, in dem das Bett so durchgelegen war das man den Boden berührte."aus Wieselburg besichtigt gerade mit seiner Frauein Zimmer und erzählt dabei: "Ich kam einmal spät abends in meinem Hotel in Salzburg an, und als ich das Zimmer betreten habe ist da schon eine Dame in meinem Bett gelegen. Das war ziemlich verrückt." Melitta Hrabe aus Wieselburg ist mit ihrer Tochterunterwegs und erinnert sich an eine Nacht in Venedig: "Wir hatten dort ein Zimmer das war so unfassbar klein, soetwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Auch das Badezimmer war winzig. Man konnte sich vom Klo aus die Hände im Waschbecken waschen." In der Empfangshalle treffen wir aufaus Wieselburg der gerade mitplaudert. Er erzählt von einem witzigen Hotelerlebnis: " In einem Hotel in Horn hatte ich einmal am Boden eine richtige Ameisenstraße quer durch das Zimmer. Das war irre."aus Steinakirchen arbeitet gemeinsam mitaus St. Martin im Reisebüro Kerschner, das sich ebenfalls im Gebäude befindet. Sie erinnert sich an eine Reise nach Thailand: "Ich war im Badezimmer unter der Dusche, da habe ich mich umgedreht und an der Wand einen Gecko sitzen gehabt. Einen Moment lang bin ich ziemlich erschrocken, aber mein Mann hat ihn dann gefangen und rausgetragen."