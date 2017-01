Neujahrsempfang 2017 Altenmarkt a.d.Triesting

18.01.2017, 09:07 Uhr

Das Verbindende vor das Trennende stellen

Vergangene und zukünftige Erfolge- Gemeinsam anstatt Hetze und Trennendem

Unter diesem Motto stand die Morgenmesse in der wunderschönen Basilika Klein Maria Zell am Sonntag. Danach lud Altenmarkts Bürgermeisterzum Neujahrsempfang in den Pfarrsaal.Vizebürgermeisterführte mit viel Witz und Kurzgeschichten durch diesen Vormittag.Bürgermeisterwürdigte in seiner Neujahrsrede die geleisteten Erfolge des vergangenen Jahres. Er verwies auf die Eröffnung des Rückhaltebeckens zum Hochwasserschutz, auf die sanierte Ortswasserleitung und besonders auf die Vorbereitung zur Verlegung von Glasfaserleitungen für schnelles Internet.Er bedankte sich für die großartigen Leistungen der Landjugend, aller Gemeindebediensteten und der Straßenmeisterei.In der Vorschau für 2017 erwähntedie kommenden Projekte wie die Gewerbemesse Altenmarkt, Renovierung der Kirche Hafnerberg und weiter den Ausbau von schnellem Internet mittels Glasfaserleitungen. Abschließen betontedas die vergangenen aber auch die zukünftigen Erfolge, der Gemeinde und der Region Triestingtal, nur gemeinsam, in Zusammenarbeit mit Bevölkerung, Politik, Gemeinden und dem Land NÖ, zu realisieren sind., der dritte Präsident des NÖ Landtages, betonte in seiner Ansprache die Notwendigkeit in Sachfragen zwar hart zu diskutieren jedoch nie zu vergessen, dass die Stärke der Region nur in der Gemeinsamkeit liegt und Hetze, trennende und polarisierende Aussagen nur zum Nachteil der Region gereichen.Landesratwürdigt in seiner Rede die Zusammenarbeit mitund betont die sportliche Erfolge der Gemeinde im Bereich des Damenfußballs und Tischtennis. Er würdigt das Engagement der Bevölkerung und der vielen freiwilligen Helfer in der Gemeindearbeit. Für 2017 wünscht er sich, das positives auch als solches gesehen und nicht immer zwanghaft das sogenannte Haar in der Suppe gesucht wird.Musikalisch wurde dieser Neujahrsempfang von "Zart beseitet" begleitet die, zwischen den einzelnen Festrednern, die Gäste mit melodiösen Klängen verzauberten.Mit Spanferkel, Knödel und Sauerkraut sowie gemütlichem Beisammen sein, wurde dieser Neujahrsempfang am frühen Nachmittag beendet.