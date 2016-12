53. Silvesterlauf Hirtenberg

Der älteste und wahrscheinlich beste Silvesterlauf in Hirtenberg

Wie jedes Jahr startet am 31.12. der traditionelle Silvesterlauf in Hirtenberg. Der Startschuss für den Hauptlauf erfolgt um 12 Uhr.Jeder Teilnehmer erhält unser beliebtes Starterpaket mit dem Sportunion Hirtenberg Silvester Laufshirt*.Pokale werden in jeder Klasse für die Plätze 1-3 vergeben.Sach- und Tombolapreise verlosen wir unter allen Teilnehmern.

Für die Verbesserung des Streckenrekordes über 7.000m ist sowohl beiden Männern als auch bei den Frauen eine Prämie von € 200,- ausgesetzt!Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!Webseite: www.union-hirtenberg.com Facebook: www.facebook.com/silvesterlaufinhirtenberg *Grö߃Ÿe nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht! Begrenzte Stückzahl für nachgemeldete Teilnehmer!