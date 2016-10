01.10.2016, 13:10 Uhr

Angebote "Gesunde Gemeinde Birgitz"

Im Rahmen des Gesundheitsprozesses der "Gesunden Gemeinde Birgitz" werden im Bereich Bewegung und Sport wieder Aktivitäten angeboten. Das gemeinsame Seniorenturnen findet an jedem Dienstag um 8.45 Uhr in der Turnhalle statt (ab fünf TeilnehmerInnen). Der Start erfolgt am Dienstag, dem 4. Oktober. Bei entsprechender Teilnehmerzahl werden auch "Qi Gong" mit Peter Vodusek und "Nordic Walken" mit Gerhard Corradini organisiert.

Auch die Computeria ist ab sofort an jedem Dienstag von 10 bis 11.30 Uhr und an jedem Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr wieder geöffnet.

Nähere Informationen und Anmeldungen zu allen Angeboten: Sepp Strasser, Tel. 0699/12813612 oder per E-Mail unter strasser.birgitz@aon.at

