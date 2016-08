HIMMELBERG. Am Samstag, dem 3. September und am Sonntag, dem 4. September ist es soweit, die Landjugend Himmelberg feiert 60-jähriges Bestehen. Das Zweitätige Zeltfest am Festplatz beginnt am Samstag, um 20 Uhr mit der der Band "Egon 7". Am Sonntag geht es ab 9 Uhr mit dem Erntedankfest weiter.