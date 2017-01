Eisstockturniere rund um Feldkirchen

FELDKIRCHEN. Jetzt wird's eisig! - In den verschiedenen Gemeinden rund um Feldkirchen finden die beliebten Eisstockturniere statt. Am Freitag, dem 13. Jänner gibt es von der ÖVP St. Urban ein Nachtturnier am Eislaufplatz mit beginn um 18.30 Uhr. Am Samstag, dem 14. Jänner ist dann schon mehr los. Da finden nämlich in der Gemeinde Himmelberg um 7.30 Uhr am Eislaufplatz ein Eisstockturnier, in Gnesau am Eislaufplatz um 16.30 Uhr das Kärntnerstock-Nachtturnier und in Steuerberg das vierzehnte Eisstockturnier des HC-Köttern um 7.30 Uhr am Eishockeyplatz in Eden statt.