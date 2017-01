AT

REICHENAU. Die Ferien sind zu Ende, doch der Winter ist noch lange nicht vorbei. Am Samstag, dem 21. Jänner heißt es von 9 bis 16 Uhr Family-Day auf der Turracher Höhe. Spaß für die ganze Familie und Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung ihrer Eltern sogar kostenlos Ski. Also nochmal rauf auf die Piste und rein ins Schnee-Vergnügen!