STEUERBERG. Am, demgeht es im Kulturhaus Steuerberg wieder so richtig rund, denn da findet der Steuerberger Bauernball statt. Abist Einlass. Da wird dann so richtig abgetanzt und gefeiert, wenn "Die jungen Mölltaler" die Gäste musikalisch unterhalten werden. Freuen darf man sich auch auf DJ MOB, der für Partystimmung im beheizten Discozelt sorgen wird. Zwischen der Musik gibt es auch einen Auftanz der Landjugend Steuerberg und speziell für hell wache eine Mitternachtseinlage der Landjugend Glödnitz. Wer gerne zockt, für den gibt es tolle Preise beim Schätzespiel zu gewinnen.

Die Vorverkaufskarten sind bereits bei allen Mitgliedern der Landjugend Steuerberg sowie der ÖVP Steuerberg erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Natürlich gibt es auch noch eine Abendkassa, wo der Preis einer Karte 8 Euro beträgt. Bei der Bekleidung kann man zwischen Tracht und Abendkleidung wählen.