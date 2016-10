„Lachen trocknet Tränen“ am 14. Oktober 2016 im Feldkirchner Stadtsaal

01.10.2016, 18:08 Uhr

Unter dem Motto „Lachen trocknet Tränen“ treten Künstler aus der Kärntner Kabarett- und Unterhaltungsszene am Freitag, dem 14. Oktober 2016, um 19.30 Uhr im Stadtsaal in Feldkirchen auf, und zwar unentgeltlich für Waisenkinder auf Sri Lanka.

Am 26. Dezember 2004 verwüstete ein Tsunami ganze Küstengebiete in Südostasien. 38.940 Menschen verloren allein auf Sri Lanka ihr Leben. Tausende Kinder wurden auf einem Schlag zu Vollwaisen und sind noch heute zum Großteil in Waisenhäusern untergebracht. „Ayubowan“ – mit diesem herzlichen Gruß aus Sri Lanka, der ein langes und glückliches Leben wünscht, macht die Hilfsorganisation „Lachen trocknet Tränen“ auf sich aufmerksam.

Der Verein um Initiatormacht es sich noch heute zur Aufgabe, die Waisenhäuser „Sukitha“ und „Payagala“ auf Sri Lanka zu unterstützen. Einmal im Jahr tritt Kowal persönlich die Reise an, um an Ort und Stelle zu helfen. „Wir versorgen die Waisenhäuser mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Wäsche und Artikeln des täglichen Bedarfs. Außerdem führen wir ständig Reparaturarbeiten an den Häusern durch“, verrät Kowal.Die Haupteinnahmequelle ist der Erlös der Benefiz-Veranstaltung „Lachen trocknet Tränen“. Bisher fand der Benefiz-Abend stets im Casineum Velden statt. Im elften Jahr der Veranstaltung übersiedelt diese nach Feldkirchen: Am 14. Oktober 2016 heißt es um 19.30 Uhr im Stadtsaal „Lachen trocknet Tränen“.„Das Wechseln des Veranstaltungsortes war keine Entscheidung gegen das Casineum Velden, sondern vielmehr eine für den Stadtsaal in Feldkirchen“, betont, Obmann des Vereins „Lachen trocknet Tränen“. Ausschlaggebend dafür waren zwei Punkte. „Erstens sind wir Feldkirchner“, begründet Kowal, „und zweites hat sich die Stadtgemeinde Feldkirchen in Person von Bürgermeisterintensiv um unsere Veranstaltung bemüht.“Folgende Humoristen stellen sich in den Dienst der guten Sache: der „narrische guate“ Gesangsparodist, die Faschingsstarsals „Fockenbauer“ mit, die Kärntner Kabarettgruppeund das neu formierte Kabarett-Duomitund. Musikalisch unterhalten Schlagersängerin, das Schlager-Duo, die Bandund Nachwuchssängerin(The Voice of Kärnten). Außerdem geben dietänzerische Show-Einlagen zum Besten. Als Moderator begleitetdurch den Abend.Eine Eintrittskarte kostet 23 Euro (freie Platzwahl). Vorverkaufskarten sind im Touristikbüro Feldkirchen, in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen (www.oeticket.com) und unter 0664/88 74 1009 (Peter Kowal) erhältlich.Lachen trocknet Tränen e. V.Peter Michael KowalRudolf NagelschmiedMario HöhlePeter Kowal