A Mundart-Gedicht ois Gegenpol zu den täglichen "Hiobsbotschaften" und "Horrormeldungen"

20.01.2017, 15:30 Uhr

Da LaundeshauptmauEure Eminenz, da Erwin hod unleingst glegt seine Amtln zruck -schau ma amoi, obs jetzt ruhiga wiad, mitn Privatstiftungs-Spuk,fost 25zwanzgt Joahr wora in da Politik und Laundesvota va Niedaöstarreich -er hots guat gmocht, maunche vamutn in sein Kölla owa de oa oda aundare Leich,am 24. Dezember, wauns Christkindl kimmt, is a geborn -zerscht ban Bauernbund und 1992 is a da Chef im Laund Niedaöstarreich worn,

dazwischn hod a nu a poar aundare Postln in da Laundesregierung ghobt -er wor a "Feudalherrscher", a "Monarch" und a "Patriarch" haum maunche gsogt,jetzt hod a sein Rücktritt bekauntgem und des muaß de ÖVP amoi vadaun -wei vü Leit haum eam söwa ba de Woin öwei gscheinkt des Vatraun,er hod a gsogt de Stiftungsgschicht is ned da Grund fian Rücktritt gwesn -owa in da oan oda aundan Zeitung hod ma a wos aundas glesn,wurscht, a geordnete Übergob wors und des Lebn geht jo weita -er hod jo eh schau sein Nochfoiga bekauntgem - de Hannal-Mikl-Leitner,ba an großn Interview do hod da Erwin gsogt er is mit eam söwa im Reinen -oiso Leitln, schau ma wos de Hannal zaumbringt, hoffantli is des ned zum Weinen!