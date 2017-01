Internationales Römerpokalturnier

Ablauf

Der Dellacher Sportverein, Sektion Stocksport, lädt ein zum internationalen Römerpokalturnier am am Samstag, dem 14. Jänner am Eisplatz (Natureis) in Dellach/Gail.Streifenausgabe: 7.30 UhrBeginn: 8 UhrNenngeld: € 40,-Nennungen: schriftlich an Sektionsleiter Albert Unterassinger, 9635 Dellach, Tel. 04718/238 od. 0664/99 45 272 - bei Nennung bitte eigene Telefonnummer angeben. Nennungsschluss: Freitag, 13. Jänner 2017.Bestimmungen: nach IER und ISPOSchiedsrichter: stellt der ESLVKHaftung: für Unfälle jeder Art wird keine Haftung übernommenPreise: Medaillen und SachpreiseTel. Möglichkeit: während des Wettkampfes 04718/666 (Sporthaus)Weitere Infos unter dsv.dellach.at