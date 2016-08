St. Danieler Kirchtag 2016

Die Freiwillige Feuerwehr St. Daniel und der Gasthof Grünwald laden zum traditionellen St. Danieler Kirchtag ein: Von Samstag, dem 3., bis Montag, dem 5. September.

Programm am Samstag Um 19 Uhr beginnt die Einsatzübung der Feuerwehren, anschließend Unterhaltung mit der Dellacher Tanzlmusik. Die Band "FolkXtime" lädt zum 22 Uhr zur Tanzunterhaltung ins Festzelt ein.

Programm am Sonntag Am Sonntag findet die Sternwallfahrt nach St. Daniel statt. Um 9.30 Uhr beginnt die Hl. Messe in der Pfarrkirche St. Daniel, anschließend traditioneller Frühschoppen beim Gasthof Grünwald mit der Trachtenkapelle Dellach.

Programm am Montag Der traditionelle Kirchtagsausklang beginnt um 19 Uhr im Gasthof Grünwald.