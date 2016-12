Jubiläums-Weihnachtssingen des Vokalkreis Karnia

27.12.2016, 15:57 Uhr

Bereits zum 30.Mal wurde das Weihnachtssingen 2016 in der Stadtpfarrkirche Hermagor vom Vokalkreis Karnia gestaltet.

HERMAGOR (jost). Es ist längst schon weit mehr als irgendeine von vielen Veranstaltungen rund um Weihnachten. Das alljährlich am Stefanitag stattfindende Weihnachtssingen des Vokalkreis Karnia hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einem unverzichtbaren, wohltuend unverfälschten und harmonischen Rahmen des Gesamtbildes „Weihnachten“ entwickelt. Es ist einfach ein großartiges, ehrliches Stückerl Weihnachten in unserer Region, fernab von allen schrillen, digitalen Tönen und Licht-Effekten, wie uns Weihnachten heutzutage von der überbordenden Werbe- und Marketing-Industrie wochenlang zuvor „vorgegaukelt“ wird. Dieser Mehrwert und die Kontinuität des Konzertes wurde auch von Pfarrer Günther Dörflinger in seiner Begrüßung als wertvoller Beitrag zum Weihnachtsfest betont.

Kulturelle Nachhaltigkeit

Dankesworte

Ein Blick in das stets vollbesetzte Kirchenschiff ist für Chorleiter Hans Hohenwarter und seine Sängerinnen und Sänger der beste Beweis dafür, dass die vor 30 Jahren vom Vokalkreis Karnia eingeschlagene Richtung passt und dass es in unserer Heimat nach wie vor erfreulich viele Menschen gibt, die zu Weihnachten gerne auf alle oberflächlichen und kommerziellen Verlockungen verzichten, sondern die besinnliche Ruhe und das In-Sich-Gehen nicht vergessen haben.Anlässlich des 30.Weihnachtssingens haben auch einige ehemalige Sängerinnen und Sänger mit Begeisterung und mit vollem Engagement mitgemacht.Sehr gekonnt und passend musikalisch umrahmt wurde das Jubiläums-Weihnachtssingen von einer Bläsergruppe der Trachtenkapelle Wulfenia Tröpolach; als Sprecherin des Abends hat Astrid Hochenwarter die dazugehörend tiefgehenden Texte vorgetragen, die zum Hinhören und Nachdenken anregten.Nach dem traditionell abschließenden, siebenstimmigen „Stille Nacht“ dankte Obfrau Agatha Jost sowohl Langzeit-Chorleiter Hans Hohenwarter als auch all ihren Kolleginnen und Kollegen des Chores für ihren Einsatz und ihre langjährige Bereitschaft, dieses so geliebte „Kleinod“ im weihnachtlichen Veranstaltungskalender auch weiterhin zu pflegen und zu erhalten.Die Vizebürgermeister Christian Potocnik und Leopold Astner bedankten sich ihrerseits namens der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee bei allen Mitwirkenden für den langjährigen Idealismus und für die großartigen gesanglichen Leistungen.