Ausbildungsprüfung der FF Pernegg und Raisdorf

19.12.2016, 19:03 Uhr

Nach wochenlangem, hartem Training, konnten alle 16 Mitglieder diese Prüfung positiv abschließen.Um 8 Uhr morgens starte der Atemschutztrupp Pernegg 1 in die in Summe zirka einstündige Prüfung. Diesem Trupp folgten zwei weitere Gruppen der FF Pernegg und ein Trupp der FF Raisdorf.Zu absolvieren galt: das Gerät anzulegen, eine Person aus einem verrauchten Raum zu retten, einen Hindernisparcours zu überwinden, die Atemschutzgeräte wieder in die Einsatzbereitschaft zu bringen und Fragen zum Thema zu beantworten. Dies alles in einer vorgegebenen Zeit..Um die Mittagszeit wurde allen Teilnehmern das „Atemschutzabzeichen in Bronze“ verliehen.