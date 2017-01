„Petri Heil und Weidmannsheil, wir luden zum Landjugendball ein!“

15.01.2017, 18:02 Uhr

Landjugend Ludweis-Aigen feiert Ball

In Ludweis fand am 14.Jänner 2017 der alljährliche und sehr beliebte Landjugendball statt. Die Mitglieder des Vereins halfen zusammen und zogen einen tollen Ball auf. Heuer stand die Veranstaltung unter dem Motto „Petri Heil und Weidmannsheil, wir laden zum Landjugendball ein!“ welches sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend zog. Von der eindrucksvollen Dekoration bis hin zur Mitternachtseinlage begleitete das Ballmotto die Gäste beim Besuch.Zur Freude aller Besucher, zeigten sich die Landjungendmitglieder mit ihren Volkstanz- und Schuachplattleinlagen von ihrer besten Seite. Mit ihren spektakulären Auftritten blieb die Volkstanzgruppe der Landjugend ihrem Ruf treu und legte eine tolle Show hin.Für die tanzfreudigen Gäste sorgte die Band „Mostlandstrümer“ für Schwung. Heuer gab es im Wintergarten eine Bierbar und auch eine Weinbar, die bei den Gästen besonders gut ankam.Für den großen Hunger gab es für die Besucher selbst zubereitete Leckerein.Als Höhepunkt des Abends gab es zu Mitternacht ein Schätzspiel, die Tombola mit über hundert Preisen, und eindrucksvolle Einlagen für die Zuseher. Für das Schätzspiel gab zu Mitternacht passend zum Ballmotto Aufgaben für Vizebürgermeister und Bürgermeister. Von den Ballgästen war zu erraten welcher der beiden Politiker die gestellten Aufgaben schneller bewältigt und in welcher Zeit.