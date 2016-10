Everyday Circus+Broken Ego+Amalea I Falling TOUR 2016 I Wien (AT), Kramladen

TICKETS: https://www.eventbrite.de/e/everyday-circus-i-fall... Supports: Broken Ego + AmaleaEinlass: 20:00Beginn: 21:00EVERYDAY CIRCUS legen ihre dritte Tour für 2016 nach. Die erste Rutsche gab es bereits im Januar zu Ehren ihres gerade erschienenen Debütalbums „Mirrors“. Im Vereinigten Königreich wollten sie es dann noch mal als UK-Support von Tracer wissen und ab 27.10 wird das Jahr dann wohl vollgemacht.

„Emotionale Achterbahnfahrten wie 'I Am Your Anchor' kratzen an der Schnittstelle zwischen den rockigen Foo Fighters und den eher metallischen 3 Days Grace." - CLASSIC ROCKSeit Sommer 2014 arbeiteten die vier Saarländer an ihrem Debüt. Es ging täglich in den Proberaum, um dann auf einem abgelegenen Hof in der Pfalz das Fundament für die Platte zu legen. Das letzte Jahr wurde dann komplett dem Perfektionismus gewidmet. Die daraus entstandene Musik ist so vielschichtig wie die Gefühle, die sie verursacht haben.27.10 - Why Not, Dudelange, LU (Eintritt frei)28.10 - Zwölfzehn, Stuttgart, DE29.10 - Bunker, Zürich, CH*01.11 - Kramladen, Wien, AT04.11 - Redbox, Nürnberg, DE (Nur AK)05.11 - Cord Club, München, DE**06.11 - 11er, Frankfurt, DE08.11 - Club Novitatis, Dresden, DE09.11 - Wild At Heart, Berlin, DE (Eintritt frei)11.11 - Blue Collar Hotel, Eindhoven, NL**13.11 - Kulturpalast, Hannover, DE**14.11 - Kulturlounge, Leipzig, DE15.11 - Tsnunami Club, Köln, DE16.11 - Rare Guitar, Münster, DE18.11 - Kleiner Klub, Saarbrücken, DETickets: http://everydaycircus.eventbrite.de/