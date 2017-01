Die BezirksRundschau verlost 3x2 Karten für 'Hidden Figures' im Hollywood Megaplex PlusCity

01.02.2017, 00:00 Uhr

Visionäres Trio

„Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ ist eine leidenschaftliche Hommage an drei herausragende, afroamerikanische Frauen, die an vorderster Front bei einem der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte dabei waren. Ihre atemberaubende Leistung gab der amerikanischen Nation neues Selbstbewusstsein, definierte den Wettlauf im All neu und rüttelte die Welt auf. Dabei kämpfte das visionäre Trio um die Überwindung der Geschlechter- und Rassengrenzen und ist somit eine Inspiration für kommende Generationen, an ihren Träumen festzuhalten.Die BezirksRundschaufür "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" im Hollywood Megaplex PlusCity. Jetzt mitmachen!