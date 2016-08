Hella Comet Album Release + The Striggles + Regolith

Mit Hymnen aus schweren Riffs und leichten Melodien bespielen Hella Comet die Pole der Rockmusik. Ihr dichter Wall of Sound ist auf Coolness und Pathos gebaut, verströmt Aufgeregtheit und Abgeklärtheit, Zartheit und Härte. Auf WILD HONEY bringen sie das Spannungsfeld zwischen Postrock und Postpunk zum Vibrieren.Die Musik von "The Striggles" ist hervorragend einordenbar und lässt sich ad hoc in zwei kurzen Sätzen beschreiben. Kein Wunder, passt diese Band doch locker in vorgefertigte Schubladen. Es ist gar nicht notwendig die Musik zu hören - zwei Sätze reichen und und man kann sich die 08/15-Sosse eh vorstellen. ( Eigentlich reicht "Rock").

Regolith formed in 2005 for the purpose of creating music on a geological scale; music of mountains, shifting like glaciers, slow and relentless processes on grand timescales. From deep tectonic ambience to explosive volcanic noise, this is music of stone, designed to be as contemplative and beautiful – yet unpredictable and dangerous – as nature itself. less