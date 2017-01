"The Köter" präsentieren neues Album

23.01.2017, 00:00 Uhr

"Said the King": 3x2 Karten für das Konzert am 4. Februar im Posthof zu gewinnen.

Von Tom Waits holten sie sich Motivation, Inspiration und Infusion. Mit ihrem neuen Album "Said the King" markieren "The Köter" ihr Revier zwischen bluesigem Rock, französischem Volk, Balkan- und Orient-Sound. 2001 als Coverband in Pubs, Bars und bei Open-Airs gestartet, geben die vier Oberösterreicher live mittlerweile ausschließlich Eigenkompositionen zum Besten. Ihre Auftritte wurden nicht nur im Inland, sondern auch in Frankreich, der Schweiz und in Belgien bejubelt. Sogar die FAZ nahm Notiz von der Band, die von Martin Primetshofer mit gut geölter Stimme angeführt wird, und bezeichnete sie als "Beschwörer der Gosse".

Erste Eindrücke

2009 und 2013 erschienen mit "the devil's greatest trick" und "like birds" die ersten beiden Tonträger der Band, die mit wohlwollenden Worten kommentiert wurden. Neues und Anderes, wenn auch von unveränderter Räudigkeit gekennzeichnet, darf man vom kommenden dritten Album "said the king" erwarten, das derzeit seinen letzten Schliff erhält und im Frühjahr bei Hoanzl erscheinen wird. Am 4. Februar geben die Linzer ab 20 Uhr einen ersten Einblick in das Werk. www.thekoeter.com bzw. www.posthof.at Die StadtRundschaufür das Konzert. Die Gewinner werden am 1. Februar per Zufallsverfahren gezogen und per Mail verständigt.