„Rieslingslalom“: Riesengaudi und Hochspannung bei OÖ. Gastronomie-Schilandesmeisterschaft

17.01.2017, 20:34 Uhr

Spannender Riesenslalom in zwei DurchgängenGefahren wurde ein Riesenslalom in zwei Durchgängen. Die Damen- und Herrenwertung teilte sich jeweils in die Kategorien „Service“ und „Küche“ auf. Während bei den „Damen Küche“ die Siegerin Michaela Steininger (Kinderhotel Bruckwirt in Obermühl an der Donau) das Rennen mit einem doch deutlichen Vorsprung rund sieben Sekunden Vorsprung relativ klar für sich entscheiden konnte, ging es bei „Damen Service“ sehr knapp zu. Hier setzte sich Katrin Nigl vom Bergergut mit rund zwei Sekunden Vorsprung durch. Die Schnellsten bei den Herren waren Dominik Neumüller („Service Herren“, Gasthaus Stöbich aus Arnreit) und Restaurant Badhaus-Chef Roland Klinser („Küche Herren“).Edle PreiseModeriert wurde die Veranstaltung vom Lichtenberger Vize-Bgm. Franz Steinberger, der als erfahrener Moderator bei der – echten – Schi-WM in St. Anton und bei der Österreich-Radrundfahrt einen entsprechend professionellen Aufritt hinlegte. Alle Sieger wurden im Anschluss an das Rennen in der Schiarena Hochficht ordentlich gefeiert. Als Preise konnten die schnellsten Drei der jeweiligen Kategorie edle Preise wie Magnumflaschen der Winzer Wolfgang Hagn, Matthias Leitner und Reinhard Waldschütz, exklusive Dekantierer sowie Adidas Sportbrillen mit nach Hause nehmen. Verkostet konnte der Wein aber auch vor Ort werden, was alle restlichen Teilnehmer wie Rita und Hannes Wakolbinger (Weinhaus Wakolbinger), Herbert Mairhofer (WKOÖ Rohrbach), die Winzer Wolfgang Hagn, Matthias Leitner und Reinhard Waldschütz, Sky Garden-Chef Ralph Ramseder, Restaurant-Chef Bernhard Preslmayr, Ewald Stöbich (Gasthaus Stöbich aus Arnreit), Bergergut-Chefin Eva-Maria Pürmayer, Gasthaus Mitten in der Welt-Chef Johannes Roither, Moby Dick-Wirt Alex Hartl, Alois Loimaier (Lomiaier Enns), Gerhard Gierlinger (Gasthof Gierlinger, Obermühl) und Vodka-Produzent Philipp Landerl aus Sierning beim Feiern nach der Siegerehrung noch ordentlich ausnutzten.