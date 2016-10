JZ Rapso gewinnt gegen JU DynamicOne in Schülerliga und Landesliga B.

01.10.2016, 20:12 Uhr

JZ Rapso klarer Sieger

Auf dem Programm standen sowohl die Mannschaftskämpfe in der Schülerliga als auch in der Landesliga B.In der Schülerliga stand es zur Halbzeit 5:3 für die Alkovener. Dieser Vorsprung wurde dann auch zum Endstand von 9:7 verteidigt.Noch souveräner starteten die Kämpfer des JZ Rapso in der Landesliga. Nach einem klaren 8:3 zur Pause lautete der Endstand 14:8. Somit führt Rapso auch nach der 5. Runde die Tabelle ungeschlagen an.