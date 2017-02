Square Dance im Kulturwinter

14.02.2017, 07:20 Uhr

Die Rosalia Square Dancers zeigten im Toni Stricker Saal ihr Können

Der Kulturwinter im Toni Stricker Saal im Gesundheitszentrum in Bad Sauerbrunn ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil im Jahresprogramm des Kurorts. Kurgäste und Einheimische schätzen die Musiknachmittage mit Volksmusik, Operettenmelodien, Tamburica oder Volkstanzgruppen gleichermaßen.Ein ganz besonderes Schmankerl war vergangenen Sonntag der Auftritt der Rosalia Square Dancers. Diese Tanzform, die auf die Besiedelung Amerikas vor 200 Jahren zurückgeht und bei der die einzelnen Figuren von einem "Caller" angesagt werden, wird von dem Bad Sauerbrunner Verein unter Obfrau Traude Neugebauer-Lang jeden Donnerstag von 19 - 22 Uhr beim Clubabend in der Quelle in Bad Sauerbrunn gepflegt. Interessenten sind herzlich willkommen!