▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬COLOR BAAASH – Neon Night XXL Edition an unbelievable experience you´ll never forget!▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Nach unzähligen unvergesslichen Momenten voller Emotionen und einzigartiger Farbschlachten in ganz Österreich, startet Color Baaash ein weiteres legendäres Partykonzept!Die Color Baaash – Neon Night XXL Edition ist das Eventhighlight 2017 für alle Neonliebhaber. Wir verwandeln die komplette Event Arena Vösendorf in ein regelrechtes Feuerwerk der Farben und feiern in mitten tausender Neon-Partypeople ein Event der Superlative!

LINE-UP:❂ Matty SánchezEin Highlight jagt das nächste: Unzählige Specials wie ▸ UV-BODY Paint Farbe, Schwarzlicht- Dekoration, Make Up & gratis Knicklichter, Co2 Guns. Don’t miss it!Unsere SPECIALS:❂ SCHWARZLICHTDEKO❂ NEON/UV- Body Paint - Körperbemalung❂ Konfettiregen❂ Schwarzlicht Tattoos❂ Gratis Knicklichter❂ Neon Luftballons❂ Leuchtarmbänder❂ Neon Brillen❂ Neon Farben❂ Gratis T-Shirt für die ersten 30 Early Bird Tickets❂ StoffbänderDer Ticketverkauf startet in Kürze★ Early Bird 10,00 €★ Vorverkauf 13,00 €Abendkassa 15,00 €Ein unbeschreibliches Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht zuletzt durch die Tatsache dass alle Gäste tanzend und voller Neon Farbe einen unvergesslichen Abend feiern.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Bei der FARBE handelt es sich um eine UV-BODY Paint Farbe und keine wie bei einem Color Baaash üblichen flüssigen Neonfarbe.Wo?• Event Arena Vösendorf: Marktstrasse 13, VösendorfAnreise öffentlich?• U6 bis Meidling und von dort mit der Badnerbahn bis „Vösendorf – Siebenhirten“• U6 bis „Siebenhirten“ und von dort mit dem Bus 266 oder zu FußAnreise mit dem Auto?• Tangente Abfahrt Inzersdorf• Südautobahn Abfahrt Mödling SCS und dann über die B17• S1 Ausfahrt Vorarlberger AlleeAnfahrt mit dem Taxi oder Uber?• Wiener Taxi (zB 40100) ohne Aufpreis direkt vor die Location