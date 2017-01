Veranstaltungen der Pfarren

BEZIRK. In den kommenden Wochengibt es verschiedene Veranstaltungen in den Pfarren.

Pfarrheuriger Wann: Fr 20., Sa 21. und So 22. Jan. 2017 ( Fr ab 18 h, Sa und So jeweils ab 16 h )

Laxenburg, Herzog Albrecht Str. 12, Pfarrsaal

Veranstalter: Pfarre Laxenburg



Syrien – Wiege der abendländischen Kultur Spricht man von der Geschichte Syriens, ist damit oftmals ein Gebiet gemeint, dass weit über die Grenzen des heutigen Staates Syrien hinausgeht.

Dokufilmer Erich Moritz

Mi 25. Jänner, 19 Uhr

Achau, Pfarrheim, Hauptstr. 46

Veranstalter: Kath. Bildungswerk



Im Namen des Islam? Muslime und die Herausforderung des Missbrauchs ihrer Religion durch Terroristen

C.A.Baghajati ist ehrenamtliche Medienreferentin der Islamischen Glaubensgemeinschaft, unterrichtet zukünftige islamische Religionslehrer am IRPA der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/ Krems und ist an einem Wiener Gymnasium tätig.

Referentin: Carla Amina Baghajati

Do 23. Feber, 19.00 Uhr

Wr. Neudorf, Pfarrzentrum, Wiener Str. 15

Veranstalter: Kath. Bildungswerk